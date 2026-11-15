Irán advierte de que seguirá respondiendo a EE.UU. tras atacar objetivos en Baréin

“Ya hemos declarado que no dejaremos ningún ataque sin respuesta, ninguna agresión militar de Estados Unidos ni de otros países contra Irán quedará sin respuesta. Lo hemos demostrado en la práctica y en el futuro seguiremos actuando de la misma manera”, remarcó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en su rueda de prensa semanal.

Bagaei denunció además la colaboración de países de Oriente Medio en los ataques estadounidenses contra territorio iraní desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, durante la que Teherán ha atacado los objetivos de EE.UU. en Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, entre otros.

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en las últimas 48 horas de dos ataques contra objetivos estadounidenses en Baréin.

El primero, el viernes, contra un radar de alerta temprana, sin precisar su ubicación, y el segundo, este domingo, con seis drones contra un radar de defensa aérea en la base de helicópteros de Al Riffa, en respuesta a lo que calificó de un ataque aéreo de EE.UU. contra una torre de telecomunicaciones en Sirik.

Washington, que hasta ahora no ha reconocido el ataque contra territorio iraní, desmintió que su radar sufriera daños en la primera ofensiva iraní y aún no ha reaccionado al segundo ataque anunciado por Teherán.

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Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin condenó este domingo el nuevo ataque con drones de Irán contra su territorio y advirtió de que su seguridad es una "línea roja".

En un comunicado, la cartera bareiní aseguró que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar y destruir los aparatos no tripulados en su espacio aéreo, pese a que la Guardia Revolucionaria iraní había calificado su ataque de "preciso y certero".

Los nuevos intercambios de ataques entre Washington y Teherán se producen después de que EE.UU. informara de un bombardeado contra la isla de Qeshm, en el sur de Irán, el pasado 2 de noviembre, en el primer ataque contra territorio iraní desde septiembre.

El conflicto está en un punto muerto casi nueve meses después de su inicio, mientras los esfuerzos de mediación para encontrar una salida diplomática a la guerra no han dado resultados.