ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
ABC Rural
ABC Cardinal AM de 06:00 a 06:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
26º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 07:15

Irán advierte de que seguirá respondiendo a EE.UU. tras atacar objetivos en Baréin

Imagen sin descripción

Teherán, 15 nov (EFE).- Irán advirtió este domingo de que continuará respondiendo a los ataques en su contra, después de que la Guardia Revolucionaria informara hoy de una segunda ofensiva en dos días contra objetivos estadounidenses en Baréin, en represalia por un reciente bombardeo estadounidense contra la ciudad de Sirik, en el sur del país persa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Ya hemos declarado que no dejaremos ningún ataque sin respuesta, ninguna agresión militar de Estados Unidos ni de otros países contra Irán quedará sin respuesta. Lo hemos demostrado en la práctica y en el futuro seguiremos actuando de la misma manera”, remarcó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en su rueda de prensa semanal.

Bagaei denunció además la colaboración de países de Oriente Medio en los ataques estadounidenses contra territorio iraní desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, durante la que Teherán ha atacado los objetivos de EE.UU. en Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, entre otros.

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en las últimas 48 horas de dos ataques contra objetivos estadounidenses en Baréin.

El primero, el viernes, contra un radar de alerta temprana, sin precisar su ubicación, y el segundo, este domingo, con seis drones contra un radar de defensa aérea en la base de helicópteros de Al Riffa, en respuesta a lo que calificó de un ataque aéreo de EE.UU. contra una torre de telecomunicaciones en Sirik.

Washington, que hasta ahora no ha reconocido el ataque contra territorio iraní, desmintió que su radar sufriera daños en la primera ofensiva iraní y aún no ha reaccionado al segundo ataque anunciado por Teherán.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin condenó este domingo el nuevo ataque con drones de Irán contra su territorio y advirtió de que su seguridad es una "línea roja".

En un comunicado, la cartera bareiní aseguró que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar y destruir los aparatos no tripulados en su espacio aéreo, pese a que la Guardia Revolucionaria iraní había calificado su ataque de "preciso y certero".

Los nuevos intercambios de ataques entre Washington y Teherán se producen después de que EE.UU. informara de un bombardeado contra la isla de Qeshm, en el sur de Irán, el pasado 2 de noviembre, en el primer ataque contra territorio iraní desde septiembre.

El conflicto está en un punto muerto casi nueve meses después de su inicio, mientras los esfuerzos de mediación para encontrar una salida diplomática a la guerra no han dado resultados.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
03
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más
04
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
05
Noticias del Chaco
Alto Paraguay: el rastro del despilfarro de dinero público
Ver más

Te puede interesar