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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 06:45

Irán sitúa el sustento de la población como su principal desafío en medio de la guerra

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Teherán, 15 nov (EFE).- El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que la principal batalla del país, además del frente militar, es garantizar la producción y el sustento de la población, en medio de una fuerte presión económica estadounidense que ha agravado las dificultades financieras de Irán.

Por EFE
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“Nuestra principal batalla, además del frente militar, está en la producción y el sustento de la población”, afirmó Qalibaf durante una sesión telemática del Parlamento iraní, según informó la agencia IRNA.

El político subrayó la responsabilidad de las autoridades de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos en un país que registra una inflación interanual del 89 % y cuyo producto interior bruto (PIB) se contrajo un 10,1 % interanual entre el 21 de marzo y el 20 de junio, el primer trimestre del calendario persa.

A todo ello se suma la depreciación constante de la moneda nacional, que ha perdido un 66 % de su valor frente al dólar desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

“La protección integral del sustento de una población que ha resistido durante más de ocho meses a una de las mayores guerras de la historia es el deber más elemental y evidente de todos nosotros, los responsables públicos”, aseguró.

Las declaraciones de Qalibaf se producen en medio de las dificultades económicas que afronta Irán, agravadas por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel y el cerco naval estadounidense, que ha dificultado las exportaciones de petróleo iraní.

Washington ha intensificado además las sanciones contra la República Islámica, incluidas las impuestas a las aerolíneas iraníes en el marco de la operación 'Paria Económico', lanzada en agosto, a la que sumó en noviembre la operación 'Puerta de Hierro', destinada a restringir el transporte de mercancías sancionadas por rutas terrestres y por el mar Caspio, con el objetivo de forzar la rendición de Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió el martes pasado estas medidas al asegurar que las sanciones están surtiendo efecto y advertir de que los iraníes "al final tienen que comer".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, denunció ayer que, con estas afirmaciones, EE.UU. "amenaza abierta y descaradamente con matar de hambre a los iraníes".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reconoció en octubre pasado que muchos iraníes tienen dificultades incluso para conseguir "el pan de cada día" debido a la guerra y a la incertidumbre que atraviesa el país.

Pezeshkian llamó entonces a poner fin a la situación de "ni guerra ni paz", pero las negociaciones entre Irán y Estados Unidos siguen estancadas pese a los esfuerzos de mediación de las últimas semanas, mientras la guerra permanece en un punto muerto, sin grandes operaciones militares.

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