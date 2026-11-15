Israel acusa a un ciudadano israelí de espiar y recopilar inteligencia para Irán

"Como parte de los esfuerzos decididos de la Policía de Israel y el Shin Bet para frustrar el terrorismo y el espionaje iraníes, Wisam Galeb Saleh Awad, ciudadano israelí residente en Mazraa, fue detenido e interrogado. Se sospecha que mantuvo contacto con un agente extranjero y llevó a cabo actividades que comprometen la seguridad del Estado", recoge la nota.

Los portavoces policiales indicaron que la investigación, que comenzó el pasado octubre, reveló que el acusado inició el contacto con entidades de inteligencia iraníes a través de la aplicación Telegram.

"Ofreció sus servicios por motivos ideológicos, impulsado por un deseo de venganza, y sin recibir compensación económica alguna. Asimismo, manifestó su afinidad con organizaciones terroristas, como (el grupo armado chií libanés) Hizbulá", afirmó en un videomensaje el inspector jefe de policía Lahat Sharikar.

Las autoridades le acusan de fotografiar "instalaciones estratégicas, bases militares y comisarías de policía", así como de transmitir las imágenes captadas y las coordenadas geográficas a sus contactos iraníes.

Según el comunicado, la Fiscalía del Distrito de Haifa presentó esta mañana una acusación contra él ante el Tribunal de Magistrados de Haifa, en la que solicitó además que permanezca detenido hasta la finalización del proceso judicial.

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En los últimos meses y en el marco de las ofensivas contra Irán, las autoridades israelíes han detenido a varios ciudadanos bajo cargos de espiar para el país persa y la Fiscalía ha pedido, en varias ocasiones, el endurecimiento de condenas por estos hechos.

El pasado 31 de mayo, el Tribunal Supremo de Israel condenó a 7 años de cárcel a un hombre israelí por contactar con un palestino de Yenín (norte de Cisjordania) que operaba para la inteligencia iraní, para quien supuestamente realizó tareas como transportar a personas que pretendían entrar a territorio israelí por Jordania.