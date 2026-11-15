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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 06:20

La Fiscalía lituana investiga a sospechosos de crímenes de guerra en Ucrania

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Berlín, 15 nov (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Lituania ha identificado a siete sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y otros delitos en Ucrania y también está investigando algunos de los incidentes con drones que se han producido en el país báltico.

Por EFE
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Según informó la cadena pública LRT este domingo, tres de los sospechosos están presuntamente relacionados con la detención ilegal y el asesinato del documentalista lituano Mantas Kvedaravicius en la ciudad ucraniana de Mariúpol (sur), que fue tomada por los rusos en 2022.

"Se ha determinado que estuvieron implicados soldados de la 1ª Brigada Motorizada Separada del Primer Cuerpo del Ejército de la República Popular de Donetsk, que no reconocemos", afirmó una portavoz que agregó que estos individuos se hallan ahora en busca y captura.

Otro objeto de la investigación es un centro de detención ruso que operó en 2022 en el territorio del aeródromo militar de Melitópol (sur), donde supuestamente, entre los civiles y prisioneros de guerra ucranianos, fue torturado también un ciudadano lituano.

Como sospechosos fueron identificados tres soldados rusos.

"Después de que se determinara que uno de los sospechosos había sido capturado, tras completar los procedimientos legales necesarios fue transferido por Ucrania a Lituania en octubre de 2025 y se halla actualmente detenido", dijo la portavoz.

La Fiscalía también investiga un bombardeo ruso sobre la ciudad ucrania de Pokrovsk (este) en junio de 2024, en el que resultaron heridos entre otros cinco ciudadanos lituanos.

Finalmente, la portavoz confirmó que la investigación documenta además los incidentes, producidos sobre todo a lo largo del último año, en el que varios drones, en su mayoría identificados como ucranianos, han penetrado en el espacio aéreo del país báltico tras ser desviados de sus supuestos objetivos en Rusia.

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