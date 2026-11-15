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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 08:40

Le Pen replica a Macron que Francia podría ayudar a Ucrania si no estuviera "arruinada"

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París, 15 nov (EFE).- París (EFE).- La ultraderechista Marine Le Pen respondió este domingo al presidente francés, Emmanuel Macron, que Francia podría seguir ayudando financieramente a Ucrania si él no hubiera "arruinado" el país en sus diez años de mandato.

Por EFE
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"Si el presidente de la República no hubiera arruinado nuestro país en diez años, quedarían márgenes de maniobra para continuar la ayuda financiera a Ucrania", declaró Le Pen a la cadena BFMTV.

El intercambio se produce después de que Macron publicara el sábado un mensaje en la red social X en el que defendió el apoyo a Ucrania y advirtió de que quienes quieren limitar sus recursos pretenden obligarla a aceptar "una paz injusta".

"Ayudar a Ucrania a defenderse es proteger a Francia y a los franceses", escribió el mandatario, que consideró que reducir los medios de los que dispone Kiev supondría debilitar también a Europa y preparar el terreno para una nueva guerra.

Aunque no la menciona expresamente, el mensaje de Macron parece destinado a Le Pen, quien ha anunciado que, si llega al poder en 2027, suspenderá la ayuda financiera a Ucrania al cabo de seis meses.

Le Pen, favorita en los sondeos para las presidenciales del próximo año, justifica su posición por la situación de las finanzas públicas francesas y la falta de recursos del país.

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