Le Pen y Mélenchon, favoritos al Elíseo con programas económicos abiertamente antieuropeos

Además de anunciar ambos recortes radicales de la contribución francesa a la Unión Europea si ganan las presidenciales, pretenden abordar los desequilibrios de las cuentas públicas francesas, que se encuentran en una situación límite al borde de una crisis de la deuda, con soluciones que muchos economistas descalifican como ilusorias e incluso mucho peor.

Le Pen pretende reducir la aportación francesa a la UE, que debería ser de 30.900 millones de euros en 2027, en 5.000 millones de euros con el argumento entre otras cosas de que es demasiado onerosa y de que dadas sus necesidades para reducir su propia deuda no puede permitirse seguir pagando mucho más de los que recibe, una diferencia que se cifra entre 8.000 y 9.000 millones al año.

Mélenchon también ha manifestado su voluntad de recortarla en un volumen equivalente y, en su programa presentado hace una semana denuncia que "desde hace casi 40 años, la UE ha reducido su proyecto a principios liberales: competencia libre, libertad total de circulación de mercancías y capitales, políticas presupuestarias de austeridad y un banco central independiente".

Nicolas Bouzou, director del gabinete de consultoría económica Asterès, se muestra convencido de que si eso se intentara "habría una reacción" de los otros países miembros que no lo aceptarían.

En declaraciones a EFE, Bouzou advierte de que más allá del pulso que generaría entre París y sus socios comunitarios, supone "un enorme problema y un riesgo" porque Francia perdería la influencia que tiene en el bloque europeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Le Pen, que renunció desde 2019 a su proyecto de sacar a Francia de la zona euro ante el temor que suscitaba entre los electores, ha ido también asumiendo algunas de las reglas financieras europeas aunque globalmente siga mostrándose crítica con las políticas comunitarias.

En ese camino de acercamiento por razones de realismo, ha incluido en su programa la voluntad de reformar la Constitución, mediante un referéndum, para instaurar una 'regla de oro' que fijaría un umbral máximo de déficit que no se podría superar.

También ha manifestado su intención de disminuir el déficit, que este año se espera que suba hasta un 5,4 % del producto interior bruto (PIB) y que es la razón de que la deuda parezca fuera de control, al 3 % en 2030.

Para eso, asegura que reduciría el gasto público en el horizonte de 2032 en 140.000 millones de euros anuales respecto a 2026, de los cuales un 20 % se obtendrían con un tijeretazo a las ayudas que reciben los inmigrantes.

Bouzou considera que ese tijeretazo está muy sobreestimado porque en parte estaría condicionado a cambios constitucionales que serian necesarios para privar de derechos a los inmigrantes respecto al resto de la población.

La directora de la Fundación para la Investigación de las Administraciones y de las Políticas Públicas (iFRAP, un laboratorio de ideas liberal), Agnès Verdier-Molinié, señala por su parte que "el sistema social francés es demasiado generoso para todo el mundo", que "las ayudas deben ser la excepción" y "el trabajo la regla".

El líder de la izquierda radical considera que la situación extrema en que están las cuentas públicas francesas se explica por los "regalos fiscales" hechos a los más pudientes, y por eso propone incrementar en más de 100.000 millones de euros anuales los ingresos fiscales, "únicamente haciendo contribuir a los más ricos".

Ese dinero se dedicaría a cubrir los 82.000 millones de euros de aumento del gasto público "para los servicios públicos y la planificación ecológica" y también a reducir la deuda, para la que de forma repetida desempolva una idea radical, la de "congelar", o en la práctica anular la que está en manos del Banco Central Europeo (BCE).

Son unos 600.000 millones de euros (un 18 % del total) que querría que se transformaran formalmente en "deuda perpetua", lo que significaría que no daría lugar a interés para el BCE y que no habría que reembolsarla nunca.

Para Bouzou, el programa económico de Mélenchon es "absolutamente delirante", mientras que para Verdier-Molinié "lo más inquietante es la cantidad de nuevos impuestos" que pretende instaurar.

Fidel Martín, presidente de Exoé, una empresa de negociación que da servicio a profesionales de la gestión de activos, denuncia por "ilusorios" los de los dos candidatos mejor situados para dirigir Francia a partir del próximo mes de mayo y advierte: "es difícil creer que se pueden cambiar las cosas con un chasquido de dedos".

Uno de los puntos más cuestionados por los economistas es que tanto Mélenchon como Le Pen, darán marcha atrás a la última reforma de las pensiones, que ahora mismo está congelada en espera de las elecciones, para adelantar la edad de jubilación cuando el sistema es ya deficitario y eso corre el riesgo de agravarse con el envejecimiento demográfico.