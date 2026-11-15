Los hutíes liberan de forma unilateral a 600 soldados del Gobierno yemení

La liberación se celebró en una ceremonia en Saná, la capital controlada por los insurgentes desde 2014, en donde el presidente del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros de los hutíes, Abdulqadir al Murtada presentó el paso, posteriormente confirmado en un comunicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tres de cuyos representantes asistieron al acto.

Según explicó la organización humanitaria, al tratarse de una medida unilateral iniciada por el organismo dependiente de los hutíes, la excarcelación no forma parte de los intercambios recíprocos entre el Gobierno y los insurgentes contemplados en el Acuerdo de Estocolmo de diciembre de 2018, auspiciado por Naciones Unidas.

En este tipo de operaciones unilaterales, a diferencia de los canjes negociados, el CICR actúa únicamente como intermediario neutral para verificar la identidad, el consentimiento y el estado médico de los detenidos antes de su traslado, sin intervenir en la selección de los liberados ni en la cifra final.

Uno de los beneficiados por esta entrega fue Malik al Hakami, de 29 años y capturado en 2018, quien celebró su inminente regreso a casa: "Mi madre me está esperando, pero no sabe que voy a verla hoy", declaró a EFE.

El militar liberado explicó que cayó prisionero junto a otros 2.000 compañeros, la mayoría ya excarcelados, y denunció el abandono que sintió durante su cautiverio: "Nadie (del Ejército) pregunta por nosotros".

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Durante el acto en Saná, Al Murtada calificó esta operación como la mayor liberación unilateral desde el inicio de la guerra y recordó que su grupo ya ha puesto en libertad anteriormente a otros 2.612 detenidos en cinco tandas distintas sin exigir contrapartida alguna.

"No buscamos venganza ni respondemos con la misma moneda", afirmó el responsable hutí, quien atribuyó la medida a motivos humanitarios y acusó al Gobierno yemení -respaldado por Arabia Saudí- de haber abandonado a sus tropas y tratarlas como "prescindibles".

Asimismo, Al Murtada acusó, sin aportar pruebas, a las fuerzas gubernamentales y a la coalición liderada por Riad de cometer más de un centenar de presuntos crímenes contra prisioneros, incluidas ejecuciones, y de someter a torturas físicas y psicológicas a más de 4.000 detenidos, además de mantener encarcelados sin cargos a cientos de civiles.

Pese a estas acusaciones, el negociador insurgente reiteró la disposición de los hutíes a aplicar el acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado a mediados de mayo en Amán bajo los auspicios de la ONU y el CICR, cuyo estancamiento atribuyó a la negativa del Gobierno y a la suspensión de las consultas por parte del enviado especial de Naciones Unidas por supuestas "directrices saudíes".

"Los mayores perdedores por cada día que este acuerdo se retrasa, se pospone y se obstaculiza son los miles de prisioneros y sus familias", subrayó.

La liberación unilateral de este domingo se produce en medio de la reactivación de la guerra en el Yemen tras varios años de relativa calma después de la tregua mediada por la ONU en 2022.

Desde finales de julio y, especialmente, en agosto y septiembre, los combates entre los hutíes y el Gobierno reconocido internacionalmente -respaldado militarmente por Arabia Saudí desde 2015- se han reactivado con ofensivas terrestres, bombardeos y ataques con misiles y drones, incrementando la presión sobre la costa del mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.