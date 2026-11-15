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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 09:20

Marcos Jr. urge a fortalecer la cooperación energética regional ante crisis de suministro

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Manila, 15 nov (EFE).- El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., urgió este domingo a fortalecer la cooperación energética regional y a "diversificar las fuentes de suministro" ante la crisis derivada de la guerra de Irán, que ha golpeado especialmente a Filipinas, país que acoge desde este domingo la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Por EFE
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Marcos Jr., cuyo país ocupa este año la presidencia anual rotatoria del grupo, urgió asimismo a sus socios, reunidos en Manila, a "acelerar el desarrollo de la energía renovable y a hacer nuestros sistemas más económicos y resistentes".

El presidente de Filipinas, la primera nación del mundo en declarar la emergencia energética nacional a raíz de la crisis derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán, apostó por impulsar la red eléctrica de ASEAN y otras iniciativas, con ideas como reservas regionales de petróleo en las discusiones.

"Para nuestra gente, la seguridad energética no es algo abstracto. Con el aumento de los precios del petróleo, los precios de los alimentos suben también. Cuando el coste de la electricidad aumenta, lo sentimos en el día a día", subrayó Marcos Jr.

"No podemos controlar siempre lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar cómo nos preparamos", añadió, sin que de momento haya iniciativas concretas.

Los problemas de abastecimiento energético derivados de la guerra de Irán han llevado a muchos países de Asia a acercarse a Rusia o a reforzar sus lazos con Moscú, como es el caso de India y China, para la compra de petróleo y gas, revirtiendo la tendencia que hace poco buscaba EE.UU.

Como principal destino del combustible que llega de los países del golfo Pérsico y atraviesa el problemático estrecho de Ormuz, Asia intenta amortiguar los problemas de suministro y la subida de precios dentro de sus fronteras.

Manila celebra la reunión de líderes desde hoy y hasta el martes, con la que concluye su presidencia anual del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental.

Asimismo, la ASEAN se reunirá a partir de mañana con líderes o enviados de sus países socios, entre ellos China, EE.UU., y Rusia.

Mientras China ha enviado a su primer ministro, Li Qiang, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegará a Manila el martes. En nombre de Moscú viaja su canciller, Serguéi Lavrov.

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