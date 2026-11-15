Marrakech reunirá 76 películas de 39 países en su Festival de Cine y abrirá con 'Mona'

Según informó la organización en un comunicado, el certamen contará en esta ocasión con 10 estrenos mundiales, 12 producciones respaldadas por su programa de desarrollo de talentos Talleres del Atlas y 11 cintas seleccionadas por sus respectivos países para competir por los premios Óscar.

La Sección Oficial, centrada en primeras y segundas obras de cineastas emergentes, reunirá 14 largometrajes que aspiran a la Estrella de Oro bajo la presidencia del jurado de la actriz francesa Marion Cotillard.

Cotillard, ganadora de un Óscar en 2008 por su interpretación de Édith Piaf en 'La vie en rose', suma en su larga carrera importantes reconocimientos, entre ellos el premio César, el Globo de Oro y el BAFTA.

La edición de este año se abrirá con 'Mona', la comedia de Jesse Eisenberg protagonizada por Julianne Moore en el papel de una ama de casa apagada que descubre una pasión desmedida por el teatro amateur.

Entre las películas en competición en el principal certamen de cine de Marruecos figuran tres estrenos mundiales: 'Alkebulan', del marroquí Yassine Marco Marroccu; 'Waves of Silence', del irano-noruego Farzad Samsami, rodada en Marruecos; y 'Les Chiffonniers du Caire', de los hermanos Rani y Salem Massalha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El apartado incluye además títulos como la mexicana 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar; la ruandesa 'Ben'imana', de Marie-Clémentine Dusabejambo; y la palestina 'Chroniques des années de siège', de Abdallah Al-Khatib.

En las Sesiones de Gala destacan figuras internacionales como Luca Guadagnino, que presentará 'Artificial' -cinta sobre el fundador de OpenAI, Sam Altman, interpretado por Andrew Garfield-, y James Gray, que acudirá con el thriller 'Paper Tiger'.

Asimismo, el actor John Turturro presentará 'The Only Living Pickpocket in New York', de Noah Segan.

Este mismo apartado acogerá el estreno mundial de 'Leila et la nuit', de Fellipe Barbosa, inspirada en la vida de la fallecida fotógrafa franco-marroquí Leila Alaoui, así como la proyección de 'La más dulce', de la realizadora marroquí Laïla Marrakchi.

Esta última cinta, candidata de Marruecos a los Óscar, retrata la vida de las trabajadoras temporeras marroquíes en España.

La programación se completa con otras secciones habituales como Horizontes, que reúne 21 obras de autores consagrados como Hirokazu Kore-eda, Nanni Moretti, Pawel Pawlikowski, Cristian Mungiu y Ryusuke Hamaguchi, además del argentino Benjamín Naishtat con 'Glaxo'.

Por su parte, el apartado El 11º Continente exhibirá 13 propuestas de cine de autor y documentales, mientras que el Panorama del Cine Marroquí proyectará 6 títulos nacionales (de un total de 12 cintas marroquíes presentes en todo el festival), y la sección Público Joven y Familias ofrecerá 11 sesiones.

Las proyecciones se desarrollarán en el Palacio de Congresos, el cine Le Colisée y el Museo Yves Saint Laurent en Marrakech.