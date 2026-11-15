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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 06:20

Rusia comienza a formar su delegación para el G20 sin aclarar la participación de Putin

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Moscú, 15 nov (EFE).- Rusia anunció este domingo el inicio de las gestiones para formar su delegación en la cumbre del G20 en Miami, pero no reveló si el presidente, Vladímir Putin, la encabezará.

Por EFE
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“Hemos comenzado a conformar la delegación correspondiente. Anunciaremos oficialmente (más tarde) quién la encabezará”, dijo a la agencia rusa RIA Nóvosti el diplomático encargado de los preparativos para la participación de Moscú en el G20.

El Kremlin había declarado previamente que aún no se ha tomado una decisión sobre la participación presencial de Putin, en ese evento, aunque el asesor presidencial Yuri Ushakov, precisó que mucho depende de la cumbre de la APEC la semana próxima.

En los márgenes de la cumbre en Shenzhen (China) se prevé una histórica reunión entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China, que se celebrará el jueves, 19 de noviembre.

La cumbre del G20 en Miami tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre.

La última vez que el jefe del Kremlin atendió personalmente una cumbre del G20 fue en 2019, cuando el evento se celebró en la ciudad japonesa de Osaka.

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