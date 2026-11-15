ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
Radio Revista
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
26º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 08:35

Una veintena de detenidos en una manifestación del movimiento 'Gen Z' en Berlín

Imagen sin descripción

Berlín, 15 nov (EFE).- Una veintena de manifestantes fueron detenidos en Berlín en el curso de una manifestación convocada el sábado por la noche por el movimiento juvenil conocido como 'Gen Z lo arregla', informaron este domingo las fuerzas del orden de la capital germana.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los participantes corearon lemas "hostiles a la policía" y antes de que la manifestación se pusiera en movimiento, intentaron "irrumpir a través de la cadena policial para ponerse en marcha por la fuerza", a lo que los agentes respondieron con "presiones, empujones y puñetazos", dijo la propia Policía de Berlín.

Posteriormente, varios participantes fueron detenidos por encender objetos pirotécnicos y en ese momento se produjeron supuestamente ataques contra agentes, de los que dos sufrieron heridas leves.

Unas 1.200 personas participaron en la manifestación y en total 22 asistentes fueron detenidos temporalmente, mientras que se cursaron 12 denuncias por desordenes públicos, resistencia y ataque a la autoridad, entre otros delitos, de acuerdo con la misma fuente.

El movimiento 'Gen Z lo arregla' protesta contra el Gobierno por la falta de inversión en educación, el coste de la vida, la nueva ley de servicio militar y la falta de acción contra el cambio climático, entre otras razones.

Aunque hasta ahora las protestas en Alemania no han sido multitudinarias y su carácter ha sido eminentemente pacífico, el mes pasado una de las convocatorias en Fráncfort (sur) degeneró en saqueos.

La próxima gran jornada de manifestaciones está prevista para el próximo viernes 20 de noviembre, cuando los organizadores esperan reunir en Berlín a unas 15.000 personas.

Lo
más leído
del día

01
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
02
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
03
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más
04
Cultural
Panópticos portátiles
Ver más
05
Noticias del Chaco
Alto Paraguay: el rastro del despilfarro de dinero público
Ver más

Te puede interesar