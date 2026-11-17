De acuerdo con el canal Ren TV, en el accidente aéreo han fallecido 17 personas que viajaban a bordo, sin que esta información haya sido confirmada por medios oficiales.

El gobernador de Kémerovo, Iliá Serdiuk, publicó un vídeo desde el lugar del suceso y señaló que el avión se estrelló cuando sobrevolaba la región sin dar más detalles.

Según el canal de Telegram Baza, se están barajando varias posibles causas del accidente, que van desde problemas con la bomba de combustible hasta un fallo en el sistema hidráulico del aparato.