"La conceptualización del festival este año pasa también por un tema muy vigente que es la Inteligencia Artificial (IA)", y será el "eje central sobre el cual estarán centrados los debates, clases y conferencias" del evento, puntualizó -en conferencia de prensa- Tania Delgado, directora del Festival.

Con esta justificación, fue escogido el lema de esta edición del certamen: '¿El cine es real?', como "una pregunta que motiva para provocar diversas respuestas, rayando lo filosófico, jugar con los conceptos de lo ficticio y lo real dentro del cine", indicó Delgado.

A pesar del difícil panorama en la isla, marcada por una profunda crisis energética y económica, el certamen mantiene su cartel con una selección de poco más de 130 títulos de veintiocho países, que fueron escogidos entre unas 1.068 obras recibidas de América Latina, Asia y Europa.

"Este año el foco está en Brasil, que representa una columna vertebral necesaria dentro del cine latinoamericano, donde nace el concepto del nuevo cine que luego da nombre a nuestro festival y donde encontramos una representación de una rica cultura y de realizadores audiovisuales", añadió la directora.

Según detalló Delgado, se recibieron 919 películas, setenta carteles y 79 guiones, entre los que destacaron países como Cuba, Brasil, Argentina, México, Perú, Chile y Colombia.

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La directora resaltó, entre las actividades del evento, el cuarto Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña 'Juan Padrón in memoriam', dedicado al desarrollo de las especialidades del cine de animación y por su reconocida utilidad en la asesoría de proyectos.

La edición 47 del Festival, también, rendirá homenaje a los centenarios del natalicio del líder de la Revolución en la isla, Fidel Castro (1926-2016), y del cineasta cubano Julio García Espinosa (1926-2016), quien fuera director del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.

García Espinosa, conocido por películas de ficción trascendentales como Aventuras de Juan Quinquín (1967) o Reina y Rey (1994), fue fundador del Comité de Cineastas de América Latina, integrante de la Academia de Cine de España y director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana llevó a cabo su primera edición el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).

El certamen ha convocado en sus ediciones a prestigiosos realizadores cubanos y de otras partes del mundo en torno a la filmografía latinoamericana y durante años ha sido considerado uno de los referentes del sector en América Latina.