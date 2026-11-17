"El Mando General de la Fuerza de Defensa de Baréin anuncia que Irán continúa con su enfoque hostil sistemático mediante ataques criminales dirigidos contra el Reino de Baréin", señaló el alto mando militar en un comunicado difundido en la red social X.

El Ministerio del Interior emitió durante la madrugada local dos alertas de "potencial amenaza", ya levantadas, en las que instó a la población a "mantener la calma" y "dirigirse al lugar seguro más cercano", según publicaciones en la misma plataforma.

El martes, Baréin aseguró haber interceptado y destruido drones iraníes que se dirigían contra un radar estadounidense en la base aérea de Sheij Isa, en el sur de la isla, en el tercer ataque de Irán contra el reino desde el viernes.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó la ofensiva de la víspera y defendió que respondía a las incursiones de drones de Washington en su espacio aéreo.

Esta nueva serie de incidentes rompe casi cuatro meses de calma en territorio bareiní, ya que Irán no golpeaba el reino desde finales de julio, tras una intensa oleada de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense.

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En paralelo, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majid al Ansari, desveló el martes que una delegación de Irán se encuentra en Doha en el marco de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Catar.

También la víspera, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, continuó en Omán su ronda de contactos regionales tras haber visitado Pakistán.