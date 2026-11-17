En una rueda de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo que se conoció el anuncio del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la nominación de Frederick y que, en consecuencia, Bolivia hará lo mismo.

“En correlato a eso, también Bolivia hará lo correspondiente, de presentar sus representantes diplomáticos, porque la decisión es restablecer plenamente las relaciones con el país norteamericano”, sostuvo Gálvez, sin precisar cuándo.

Trump nominó en la víspera a Frederick, exdirectora del Centro de Política Tecnológica de la Heritage Foundation, uno de los principales centros de pensamiento conservador de EE.UU., como nueva embajadora estadounidense en Bolivia, designación que deberá recibir el aval del Senado estadounidense.

La nominación busca avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que llevan casi 18 años sin intercambiar embajadores, desde que el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) expulsó en septiembre de 2008 al diplomático estadounidense Philip Goldberg, al que acusó de conspirar contra su Gobierno.

Morales también expulsó posteriormente a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU. bajo las mismas acusaciones, algo que la Casa Blanca siempre negó.

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El presidente boliviano, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, anunciaron el restablecimiento de las relaciones a nivel de embajadores el 8 de noviembre de 2025, el día en que Paz asumió el cargo.

Desde entonces, Bolivia se ha sumado al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado que impulsa Trump, y ha recuperado la cooperación antidrogas estadounidense.

Frederick deberá completar el procedimiento legislativo antes de asumir la representación diplomática en La Paz, mientras que recibe el aval del Senado boliviano.