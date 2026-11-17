Las organizaciones criminales han evolucionado en la aplicación de inteligencia artificial para identificar vulnerabilidades en el sistema financiero y explotarlas, según afirmó la directora de Ciudadanía y Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil, Izabela Corrêa.

Durante el XVI Congreso de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de la Federación Brasileña de Bancos celebrado en São Paulo, la directiva indicó que las operaciones con dinero ilícito representan apenas el 2 % de los movimientos del sistema financiero.

Sin embargo, reconoció que los incidentes han aumentado en los últimos años. Entre ellos mencionó varias instituciones financieras vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales de Brasil, así como diversos fraudes relacionados con criptomonedas como bitcoin y USDT.

Operaciones recientes de la Policía Federal, ejemplificó Corrêa, muestran el uso de 'deepfakes' creados con IA para burlar los procedimientos de verificación de identidad durante la apertura de cuentas bancarias utilizadas por testaferros, así como la falsificación de documentos para crear empresas pantalla.

La directiva también advirtió de la creciente penetración de las organizaciones criminales en sectores formales de la economía, entre ellos las gasolineras y los servicios públicos, lo que dificulta la identificación del origen ilícito de los recursos.

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Como revelaron varias investigaciones policiales, el PCC utilizó una extensa red de más de 400 gasolineras para blanquear dinero del narcotráfico y evadir impuestos.

Su infiltración también habría alcanzado al transporte público de São Paulo, donde el Ministerio Público investiga los posibles vínculos de la organización con al menos 12 de las 22 empresas concesionarias del servicio.

Ante este escenario, el Banco Central prepara nuevas herramientas para rastrear los movimientos de dinero y reforzar los controles de las entidades financieras, unas exigencias que también alcanzarán a las empresas tecnofinancieras y a las plataformas de intermediación de criptoactivos.

La nueva normativa, cuya aplicación plena comenzará el 1 de enero de 2027, obligará a las entidades financieras a mejorar la trazabilidad de sus operaciones y designar directivos responsables de la calidad de los datos comunicados al regulador.

Los responsables podrán enfrentarse a multas individuales e incluso a la inhabilitación temporal para trabajar en el sector financiero si el Banco Central detecta incumplimientos u omisiones en los controles.