Con un 98 % de los votos escrutados, Peltola alcanza el 50,0% de los sufragios y aventaja en 11.000 votos al actual senador republicano, Dan Sullivan, que obtiene el 45,9 %.

El sistema electoral de Alaska establece que, para ganar, un candidato debe superar el 50 % de los votos.

De lo contrario, se activa un proceso de redistribución de votos, según las preferencias de los electores, que pueden ordenar a los candidatos en sus papeletas.

De confirmarse su victoria, Peltola se convertiría en la primera demócrata en ganar unas elecciones al Senado por Alaska desde 2008.

Su triunfo ampliaría a 56 escaños la mayoría que los demócratas conquistaron en el Senado de Estados Unidos, frente a los 44 republicanos, en las elecciones del 3 de noviembre pasado.

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La contienda por el escaño ha estado marcada por las acusaciones de los republicanos contra los demócratas de haber promovido la candidatura de un independiente también llamado Dan Sullivan para dividir el voto republicano.

Sin embargo, el candidato independiente ha obtenido poco más de 6.000 votos, una cifra inferior a la ventaja de Peltola sobre el actual senador.

El pasado sábado, los medios proyectaron la victoria del demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins en las elecciones a gobernador de Alaska, lo que lo convertiría en el primero de su partido en dirigir el estado desde 2002.

En los comicios del 3 de noviembre, el Partido Demócrata arrebató a los republicanos ocho escaños en el Senado: los de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.