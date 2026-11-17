El ministro de Medio Ambiente de Vanuatu, Ralph Regenvanu, advirtió de que el texto actual, que corresponde al primer borrador publicado el lunes de la decisión política final ("cover decision"), es "insuficiente" y deja relegada la hoja de ruta para el abandono de los combustibles fósiles (TAF, en inglés) al párrafo 140 de 144, lo que la trata como una "iniciativa voluntaria heredada" de la presidencia brasileña de la COP30, "sin mecanismos obligatorios de seguimiento".

En una rueda de prensa conjunta entre varios países, la ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aaegesen, anunció que su país presentará su propia hoja de ruta nacional para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, aunque sin mencionar cuándo, e instó al resto de las naciones a "predicar con el ejemplo".

Se quejó de que el borrador actual "no cumple" con las expectativas de la delegación, y reclamó que la decisión final incorpore explícitamente referencias a estas hojas de ruta como la única vía para cumplir con el Acuerdo de París y la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Asimismo, España marcó distancia respecto a la propuesta de la presidencia turco-australiana de alcanzar un 35 % de electrificación global para 2035 si esta no garantiza el origen limpio de la energía.

"Estamos de acuerdo en que el mix energético importa, pero eso no significa que queramos apoyar esto sin más; queremos apoyar la electrificación que también esté vinculada a las energías renovables", manifestó, y destacó que España ya genera alrededor del 57 % de su electricidad con fuentes renovables tras aumentar su capacidad en un 200 % en los últimos años.

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Por su parte, la delegación de Dinamarca -país que copreside BOGA junto a Quebec (Canadá)- lamentó que no todas las partes en la cumbre estén dispuestas a asumir el mismo nivel de compromiso, pese a que la volatilidad de los precios y la crisis energética golpean directamente a los hogares.

Como país productor, Dinamarca recordó que ya fijó el año 2050 como fecha límite para poner fin a su producción de petróleo y gas, y sostuvo que la exploración de nuevos yacimientos es "parte del pasado".

La COP31 ha pedido, en su primer borrador de la decisión final, "acelerar la eliminación gradual" de los combustibles fósiles, lo que incluye una transición "inmediata" para el uso de los hidrocarburos en los sistemas energéticos.

Este texto reafirma la decisión adoptada en la COP28 de Dubái (2023), que llamó a impulsar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, y demandó a los países acelerar su aplicación.

Hoy mismo, el comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra, criticó a ese documento y lo consideró "una lista de la compra".

En las últimas conferencias de la ONU, se ha acusado al grupo árabe, liderado por Arabia Saudí, y a Rusia y la India de bloquear referencias a los combustibles fósiles, un extremo que enfrenta de nuevo a las partes en la cumbre en Turquía.