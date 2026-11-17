La Quinta División del Ejército señaló en un comunicado que los soldados y policías "lograron por medio de una carga disruptiva la destrucción controlada de 60 kilos de explosivos".

"Este artefacto contaba con método de activación temporizado y se encontraba al interior de un vehículo en la vía Espinal - Flandes. Gracias a la rápida reacción de nuestros soldados expertos en explosivos, se evitó una tragedia y se protegió la vida de los viajeros y habitantes del sector", agregó la información.

La carretera en la que fue desactivado el carro bomba está ubicada a poco más de 125 kilómetros de Bogotá y conecta a la capital colombiana con el centro-oeste del país.

En el departamento del Tolima, donde fue hallado el auto, operan las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Gracias a la colaboración ciudadana y a una rápida operación conjunta de nuestra Policía y nuestro Ejército fue desactivado un vehículo cargado con más de 60 kilos de explosivos de alto poder, cerca de un peaje en la vía entre El Espinal y Bogotá", expresó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

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La funcionaria agregó: "La amenaza fue detectada y neutralizada antes de que pudiera causar daños. En el Tolima estamos duplicando los esfuerzos de nuestras fuerzas en peajes, corredores viales y puntos estratégicos".

En las últimas semanas, los grupos armados han perpetrado varios ataques contra peajes de los departamentos del Meta (centro), Huila (sur) y Valle del Cauca (suroeste), achacados al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

Igualmente los grupos armados ilegales han llevado a cabo una oleada de atentados en varias zonas del país, el más grave ocurrido el 7 de noviembre pasado contra una base militar del departamento de Bolívar (norte) que dejó seis muertos y 47 heridos.