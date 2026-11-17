El ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores anotó que en el encuentro, el viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu, presentará las iniciativas que impulsa Ecuador para vincular la formación de trabajadores ecuatorianos con la demanda de los mercados laborales internacionales.

En el foro, que cuenta con el respaldo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC), se compartirán las experiencias de cooperación con Italia, Alemania y Canadá y se expondrá el proyecto piloto con el País Vasco, orientado a responder a la demanda de talento especializado.

La agenda oficial también dará prioridad a la atención y protección de la comunidad ecuatoriana residente en Italia.

En este marco, Pacurucu visitará este martes el consulado de Ecuador en Roma y el jueves el de Génova para evaluar la prestación de los servicios consulares, identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de asistencia a los connacionales.

En Génova, el viceministro también se reunirá con autoridades locales para promover iniciativas en beneficio de la comunidad ecuatoriana y participará en la inauguración del Parque República del Ecuador, un espacio que reconoce el aporte de los ecuatorianos a la vida social y cultural de esta ciudad portuaria y capital de la región italiana de Liguria.