Así lo indicó este martes el Ministerio del Interior en una presentación de datos enmarcada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Según detalló la cartera, el total de denuncias descendió respecto del año anterior, cuando hubo 35.590 en el período enero-octubre, y la cifra es la más baja desde que hubo 33.612 en el año 2022. En los tres años siguientes siempre se superaron las 35.000.

Las 34.737 de 2026 representan 114 denuncias por día y una cada 13 minutos.

En los primeros diez meses de 2026, el 74 % de las víctimas fueron mujeres y el 26 % fueron hombres, mientras que el 79 % de los investigados como presuntos autores de los delitos fueron hombres y el 21 % fueron mujeres.

Asimismo, el 63 % de las denuncias hechas fueron por delitos cometidos por parejas, exparejas o personas con un vínculo afectivo-sexual, el 36 % por familiares consanguíneos o políticos y el 1 % por personas que convivían pero no eran pareja, expareja o familiares.

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En los casos de violencia ejercida por parejas o exparejas, el 49 % de las denuncias fueron por violencia física, el 34 % por violencia psicológica, el 7 % por violencia vicaria, el 7 % por violencia digital, el 2 % por violencia sexual y el 1 % por violencia patrimonial o económica.

Mientras tanto, en los casos de violencia en ámbitos familiares, el 48 % de las denuncias fueron por violencia psicológica, el 41 % por violencia física, el 8 % por violencia vicaria y el 3 % por violencia sexual.