Transcurridos los primeros 15 minutos de negociación, el indicador subía un 3,07 %, o 152,73 puntos, hasta los 5.121,21 enteros, después de cuatro días consecutivos en rojo.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganaba un 2,28 %, o 14,84 puntos, hasta las 664,9 unidades.

La tendencia al alza del parqué surcoreano rompe así una racha de varias sesiones con pérdidas, después de que Nvidia, que se encuentra envuelta en una crisis tras la dimisión de su CEO, Jensen Huang, anunciara que había duplicado el beneficio neto del tercer trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En la plaza surcoreana, las tecnológicas eran las principales beneficiadas. El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics ganaba un 4 %, y su rival SK hynix se revalorizaba un 5,65 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square subía un 3,4 %, mientras que la tecnológica Naver abría con una subida del 0,29 %.

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Las navieras HD Hyundai Heavy abría plana, mientras que Hanwha Ocean perdía un 0,22 %.

En el sector automovilístico, Kia ganaba un 0,11%, y su principal rival, Hyundai Motor, ascendía cerca de un 1 %.