"Los EAU han financiado la creación de fuerzas de seguridad al margen del mando y control estatal, y han proporcionado apoyo económico y político a administraciones regionales que socavan la unidad de nuestro país", declaró el presidente en un discurso a la nación.

Mohamud también afirmó que el país árabe desempeñó "un papel fundamental" en el reconocimiento como país independiente de la región separatista somalí de Somalilandia por parte de Israel, un movimiento rechazado por los miembros de la Liga Árabe, excepto EAU.

Además, estableció paralelismos con otros conflictos regionales al decir que Abu Dhabi contribuye a las divisiones en los países en los que ha estado involucrado.

"Los EAU intervinieron en Libia y la dejaron dividida. Intervinieron en Yemen y la dejaron dividida. Quieren aplicar la misma estrategia en Somalia y Sudán", dijo.

A pesar de ello, el presidente somalí afirmó que está abierto a mejorar las relaciones entre ambos países, siempre y cuando los EAU respeten la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Somalia.

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"Si eligen lo contrario, Somalia defenderá su independencia, integridad territorial y soberanía", recalcó Mohamud.

Estas acusaciones llegan después de que el gabinete de Somalia anulara el pasado mes de enero los acuerdos de seguridad y económicos con los EAU, al alegar preocupaciones y "pruebas fehacientes" sobre acciones contra la soberanía somalí por parte de Abu Dhabi.

Somalia también anunció restricciones en enero a los vuelos militares y de carga procedentes de los EAU, tras informes que alegaban que los aeropuertos de Bosaso y Berbera se estaban utilizando para facilitar el transporte de suministros al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado al Ejército de Sudán desde abril de 2023.

La disputa también gira en torno a puertos estratégicos en las regiones del norte de Somalia.

En marzo de 2018 el parlamento somalí rechazó los acuerdos portuarios de la multinacional emiratí DP World relacionados con Bosaso en Puntlandia y Berbera en Somalilandia, una postura que el gabinete federal retomó en enero pasado.

EAU ha mantenido una creciente presencia e influencia en África a través de la empresa dubaití DP World, punta de lanza de su expansión económica en el continente durante los últimos años.

A través de esta y otras compañías, los Emiratos gestionan desde 2006 una larga lista de infraestructuras portuarias y logísticas en África, mientras buscan fortalecer sus vínculos con una región que ven como estratégica para sus ambiciones geopolíticas.

El foco principal de esta estrategia ha sido el Cuerno de África y, en concreto, Somalia, donde DP World ha firmado contratos millonarios para operar y ampliar los puertos de Bosaso y Berbera.