Además, es considerado uno de los principales legados materiales del presidente ruso, Vladímir Putin, quien lo inauguró personalmente en mayo de 2018 al volante de un camión de construcción.

Una vez completada la anexión de Crimea, el Kremlin anunció planes de unir la península, tradicional lugar de descanso de los dirigentes rusos desde tiempos de los zares, con la Rusia continental.

A ojos de las autoridades rusas, Crimea tiene dos graves problemas. El primero es el hecho de que está separada de territorio ruso por el mar y que no dispone de recursos propios de agua dulce, para lo que depende de los embalses y canales situados en Ucrania.

Para ello, había que tender un puente a través del estrecho de Kerch, algo que los soviéticos ya intentaron sin suerte. Aunque la comunidad internacional nunca reconoció la soberanía rusa sobre el territorio, la construcción arrancó en 2016, proyecto a cargo de la compañía de un oligarca y amigo de la infancia de Putin, Arkadi Rotenberg.

A día de hoy, el puente es el más largo de Europa, con 19 kilómetros de longitud, y es utilizado tanto por coches como por trenes.

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Crimea recibe por ese puente a cientos de miles de visitantes cada año, por lo que cualquier ataque contra sus instalaciones supone un grave problema para la economía regional, muy dependiente del turismo.

El segundo problema -el agua- requería que el ejército ruso se hiciera con el control de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, con el objetivo de tender un corredor terrestre entre la península y el resto de la Federación Rusa.

Eso es lo que las tropas rusas lograron en los primeros meses de la actual guerra, en la que convirtieron el Azov, que baña la costa este de Crimea, en un mar interior.

Por todo ello, para Kiev la destrucción del puente ha sido siempre un objetivo prioritario. Poco importa que, según los expertos, los misiles de crucero ucranianos sólo puedan causar daños menores a la infraestructura.

Según los blogueros rusos, Kiev lanzó hasta un centenar de ataques la noche del lunes contra el puente, donde, de acuerdo con fuentes independientes, provocó el desplome de uno de los dos arcos del mismo. Por el momento, se desconoce si Kiev empleó drones o también misiles Flamingo.

Un ataque similar tuvo lugar en la madrugada del lunes. Entonces, los ucranianos habrían alcanzado una sección de la carretera, aunque el Kremlin tachó los daños de "menores". La última vez que Kiev intentó inutilizar dicha infraestructura fue en junio de 2025, cuando un dron acuático ucraniano golpeó los pilares con 1.100 kilos de trilita abordo.

Los ucranianos se atrevieron a atacar por primera vez el puente en octubre de 2022, el primer año de la guerra. Los rusos no pudieron subsanar el daño causado -tramos de la carretera se desplomaron al mar- hasta dos meses después, y el tráfico sólo se restableció en febrero del año siguiente. En julio de 2023, dos personas que viajaban en automóvil murieron en un segundo ataque.