La puntuación de la UE en su conjunto subió 0,9 puntos hasta 64,5 sobre 100, pero los progresos -impulsados sobre todo por avances en la paridad en los procesos de toma de decisiones- se han ralentizado en la última década, señaló la institución con sede en Vilna.

España logró este año 72,6 puntos en el índice general de igualdad de género, 1,6 puntos más que en 2025, con lo que se aleja aún más de la media y de los tres países que se encuentran a la cola: Chipre, Hungría y República Checa.

En el ámbito del poder, España es incluso tercera, con una puntuación de 73,2 puntos, debido a la gran representación de mujeres en los órganos del poder legislativo y ejecutivo y en los consejos de administración de grandes empresas.

También se registran avances en materia de empleo, donde la tasa de mujeres que trabajan a tiempo completo ha ascendido al 44 % (frente al 57 % de los hombres) y se sigue reduciendo la brecha de las pensiones.

No obstante, en el ámbito económico, España se halla en el puesto número 20 a nivel europeo y el país ibérico alcanza sólo 55,5 puntos en el ámbito de la educación -donde destaca como obstáculo la segregación por género en la educación terciaria, con pocas mujeres en carreras de ciencias-.

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Además, el 56 % de las mujeres españolas -frente al 29 % de los hombres- dedica más de 35 horas a la semana al cuidado de niños, la tasa más alta de toda la UE.

El informe de este año se centra en los permisos remunerados de maternidad y paternidad, y, en relación a España, destacó que los hombres y mujeres que trabajan cuentan con iguales derechos en esta materia, aunque existe un vacío de dos años desde que esas bajas concluyen hasta que está garantizada la plaza en un centro educativo para los hijos.

En general, a nivel europeo ha mejorado la representación femenina en los órganos de poder, en parte gracias a las cuotas establecidas con este fin.

Sin embargo, en lo que respecta a los cuidados, se mantienen grandes divergencias en el reparto de roles, pues, en las familias con hijos, los padres trabajan más horas fuera de casa, mientras que el doble de madres que de padres invierte más de 35 horas a la semana en atender a los menores a su cargo.

"Cuando Europa actúa a favor de la igualdad, las vidas de las personas cambian y pueden cambiar rápido", declaró la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, con respecto a los avances.

"Pero aprobar leyes es sólo el principio. La verdadera igualdad aparece en la nómina, cuando una mujer cobra lo mismo que su colega varón. Aparece en casa, cuando un padre toma permiso de paternidad y está ahí para la hora del baño y no sólo para la hora de la cama", señaló.

En los países de los que hay datos, el 74 % de quienes utilizaron los permisos parentales fueron mujeres y muchos padres sólo usaron el mínimo.

La directora del EIGE, Carlien Scheele, apuntó por su parte que si en Europa reinara la misma determinación para alcanzar la igualdad en los ámbitos de los cuidados, los salarios y la educación que para la conseguir la paridad en las posiciones de poder, los avances en el índice no se medirían en décimas de punto.

"Por desgracia, queda mucho por hacer", remachó.