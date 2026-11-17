"Ningún artista debería ser encarcelado por su trabajo, sus ideas o su forma de expresarse, en Irán ni en ningún otro lugar", declaró el certamen en un comunicado.

Su última película, 'Un simple accidente', obtuvo la Palma de Oro en Cannes en 2025 y fue nominada a dos premios Óscar en 2026.

"Su libertad no concierne únicamente a un cineasta, sino también al derecho de todos los artistas a pensar, crear y expresarse sin temor a ser encarcelados", destacó el Festival de Cannes.

El certamen, donde Panahi ganó en 1995 la Cámara de Oro - que distingue a la mejor ópera prima presentada en cualquiera de las secciones del festival- por 'El globo blanco', pidió expresamente a Teherán que se levanten todas las medidas que impiden al cineasta viajar, crear y expresarse libremente.

En su comunicado, el certamen francés recordó su larga relación con el director iraní -su filme 'Oro rojo' recibió el Premio del Jurado de la sección Un Certain Regard en 2003, y 'Tres caras' obtuvo el premio al mejor guion en 2018-, que ha rechazado exiliarse para continuar trabajando en su país pese a las restricciones y persecuciones judiciales.

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Además de los cinco años y un mes de prisión, la condena, dictada en rebeldía por la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán, incluye también la confiscación de todos sus bienes y la prohibición de salir de Irán y utilizar las redes sociales durante dos años, según informó el abogado del director, Mostafa Nili, en declaraciones al diario iraní Etemad el 27 de octubre pasado.

El abogado denunció que la nueva sentencia se dictó sin que su cliente hubiera sido informado de la celebración de una audiencia.

Según explicó, las autoridades alegaron que Panahi se encontraba en el extranjero y no habían podido localizarlo, pese a que había regresado a Irán el 30 de marzo y sus cuentas bancarias habían sido congeladas la semana anterior al pronunciamiento de la sentencia en su contra.

El cineasta, uno de los realizadores iraníes más reconocidos internacionalmente, tiene actualmente tres procedimientos judiciales abiertos.

En diciembre de 2025 recibió otra condena de un año de prisión por "actividades de propaganda contra el sistema".

Anteriormente, en 2020, había sido condenado a seis años de cárcel y a 20 años de prohibición de realizar películas, escribir guiones y viajar al extranjero.

Fue encarcelado en julio de 2022 y liberado en febrero de 2023, tras unos siete meses en prisión.

Además de sus galardones en Cannes, logró el León de Oro de Venecia en 2000 por 'El círculo' y el Oso de Oro de Berlín en 2015 por 'Taxi Teherán'.