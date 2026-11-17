Según un comunicado del Ministerio de Defensa finlandés, este acuerdo establece un marco técnico para futuros proyectos de fabricación conjunta, que serán planificados en función de las necesidades nacionales de las fuerzas armadas de ambos países, aunque la mayor parte de la producción generada se destinará a Ucrania mientras continúe la guerra con Rusia.

Lo acordado también incluye iniciativas para identificar de forma conjunta nuevas oportunidades de cooperación en investigación y desarrollo (I+D) dentro del sector de la industria de defensa, de acuerdo al comunicado.

El memorando da continuidad a otros acuerdos de cooperación en materia de defensa previamente suscritos por ambos países, entre ellos el firmado en septiembre pasado por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el intercambio tecnológico y la fabricación conjunta de drones.

"Con este nuevo documento de cooperación sentamos las bases para proyectos de coproducción en el sector de la industria de defensa entre Finlandia y Ucrania. Esto respalda la lucha defensiva de Ucrania, que en estos momentos es sin duda la prioridad número uno", afirmó Häkkänen en el comunicado.

El ministro finlandés resaltó que, aunque su país cuenta con un conocimiento tecnológico de primer nivel y empresas de vanguardia en el sector de la defensa y la seguridad, la colaboración con Ucrania también "contribuirá a reforzar aún más la defensa de Finlandia y su capacidad industrial".