En la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional, la ministra francesa delegada de Defensa, Alice Rufo, confirmó la presencia de personal militar francés en territorio ucraniano para realizar tareas puntuales de formación y mantenimiento de equipos, pero subrayó que su número es "muy limitado" y que sus misiones se desarrollan lejos del frente y sin participación en combates.

"Sí, efectivamente, hay en Ucrania una estructura de coordinación que trabaja estrechamente con la misión de defensa y que permite realizar actividades puntuales de formación específica, así como tareas de mantenimiento o conservación de equipos", reconoció.

"No se trata de una intervención militar armada ni de una participación directa en el conflicto", recalcó la ministra, que advirtió además de que presentar estas actividades como operaciones de combate puede poner en peligro a los militares franceses.

Estas misiones, de "carácter extremadamente puntual", son "intervenciones y actividades que se llevan a cabo a una distancia muy considerable de la línea del frente, sin ninguna participación directa", recalcó.

Por eso Rufo calificó de "absurdo" afirmar que los militares franceses desplegados en Ucrania participan directamente en la guerra, como hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lavrov había declarado horas antes que Rusia está al corriente desde hace más de seis meses la presencia de tropas extranjeras en Ucrania, no solo francesas, y que Moscú considera que su despliegue constituye una participación directa en la guerra.

La emisora Radio Francia Internacional (RFI) informó el lunes que militares franceses operan en Ucrania al menos desde el pasado verano en el marco de una misión confidencial denominada 'Volia', dedicada a la formación de soldados ucranianos y al mantenimiento de material militar.

Hasta ahora, París había reconocido el envío de instructores para formar a militares ucranianos en Francia y Polonia, pero no había confirmado públicamente la presencia de soldados franceses en territorio ucraniano.