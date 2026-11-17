Sin embargo, en las noticias pueden verse frases como “La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 se celebrará en la provincia de Guangdong”, “Prevé que la presidenta sostenga una reunión privada con integrantes de la comunidad en la provincia de Guangdong” o “China y España más cerca: nuevo vuelo directo entre Guangzhou y Madrid”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, “Guangdong” (para la provincia) y “Guangzhou” (para la ciudad) resultan de la transcripción de estos dos topónimos chinos mediante el sistema pinyin, pero lo recomendable es mantener la forma tradicional en español, que en ambos casos es “Cantón”. Lo mismo cabe decir de otras variantes, como “Guanzú”, “Guanzhou” o “Guangzou”.

Para los dos casos, el gentilicio indicado es “cantonés”.

Por ello, en los ejemplos del principio, habría sido mejor escribir “La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 se celebrará en la provincia de Cantón”, “Prevé que la presidenta sostenga una reunión privada con integrantes de la comunidad en la provincia de Cantón” y “China y España más cerca: nuevo vuelo directo entre Cantón y Madrid”.

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