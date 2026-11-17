En la misiva, fechada el 16 de noviembre, el abogado de Cook reiteró su oposición a la investigación del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha intentado destituir a la gobernadora. A su juicio, el proceso está diseñado de antemano para declararla culpable.

"La gobernadora Cook no tiene ninguna obligación legal de participar en una audiencia injusta y, de hecho, tiene el deber para con la Reserva Federal de negarse a participar en cualquier procedimiento que socave el estatus único y la independencia de la institución", escribió el letrado Abbe David Lowell.

Lowell acusó a la Casa Blanca de convocar la audiencia para "fabricar" una causa contra Cook y la calificó de "fachada" para destituirla de su cargo.

Cook no ha sido imputada por ningún delito relacionado con el supuesto fraude hipotecario.

La audiencia es el último movimiento de la Casa Blanca para destituir a Cook de la Reserva Federal, pese a que el Tribunal Supremo se pronunció en junio en contra del cese por la Administración de Trump y a favor de que Cook permaneciera en el cargo, que puede ocupar hasta 2038.