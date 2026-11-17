En el informe 'Una fuerza fragmentada: El complejo de seguridad que lucha contra las bandas de Haití', publicado hoy y basado en unas 110 entrevistas en Puerto Príncipe y a nivel internacional, Crisis Group señaló fallas en la lucha contra las pandillas, que controlan la mayor parte de la capital.

La divulgación del informe coincide con otro publicado hoy por la ONU en Ginebra, según el cual al menos 4.595 personas murieron y 2.050 resultaron heridas en los nueve primeros meses de este año en Haití, donde también se han registrado 1.497 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

Crisis Group destacó que aunque las autoridades haitianas aseguran que "siguen al mando de todas las fuerzas nacionales e internacionales", y que la tarea principal de la tropa extranjera es apoyar a las instituciones de seguridad locales, los motivos que justifican determinadas operaciones de estas últimas "han sido poco claros, incluso para los propios implicados".

También observó que en respuesta a los "fallos de coordinación" y a las "preocupaciones sobre el riesgo de fuego amigo entre las tropas salvadoreñas -cuyo número asciende a más de 2.000 sobre el terreno- y el personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)", el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, creó este mes una oficina para la "resolución de conflictos" entre las distintas fuerzas.

Dicha oficina "parece ser un primer paso hacia el fortalecimiento del liderazgo haitiano" en las operaciones de seguridad, pero "los expertos se quejan de que la lucha contra las bandas sigue estando dirigida en gran medida por prioridades establecidas por intereses extranjeros —incluido el presidente Bukele— o por contratistas estadounidenses, en lugar de por las autoridades haitianas", afirmó la organización.

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Para Crisis Group la falta de un "plan estratégico" para poner fin a la violencia se debe, al menos en parte, a que el país carece de un organismo gubernamental encargado de coordinar los esfuerzos para construir un sistema de seguridad "coherente y sólido".

Esta falta de "estrategia nacional" ha supuesto que las diferentes unidades policiales que combaten a las bandas y operan en los mismos frentes de batalla "sigan a menudo directrices operativas diferentes en función de sus donantes extranjeros", dijo un asesor especializado en la formación de unidades policiales de combate, citado en el informe.

Por otro lado, Crisis Group advirtió que la "connivencia" con las bandas se extiende por todos los niveles de la institución policial y suele ser el resultado de la disyuntiva que los grupos criminales plantean a los agentes: "aceptar sobornos o ser asesinados".

"Los bajos salarios y las escasas garantías de seguridad personal suelen dejar a los agentes de policía vulnerables a estas presiones", indicó.

Igualmente importante es la "red de vínculos entre las pandillas y las élites haitianas, que a menudo involucra a agentes de la Policía, algunos de ellos de alto rango".

Algunos oficiales "participan en el tráfico de armas" y desvían "armas y municiones de los depósitos policiales para abastecer a bandas criminales".

Otros están "involucrados en secuestros" y utilizan "su autoridad para simular arrestos y raptar personas en áreas relativamente seguras donde operan bandas criminales".

Crisis Group también alertó de que las bandas aprovechan a informantes dentro de la Policía -cuyo número de miembros era de no más de 8.000 hasta el año pasado- para "socavar las operaciones dirigidas contra ellas".

El informe también ve "motivos de preocupación" por la corrupción en las Fuerzas Armadas; que se espera que cuenten con 3.000 soldados entrenados para principios de 2027 y 12.000 a largo plazo, según un acuerdo marco establecido entre Haití y Naciones Unidas.

Crisis Group señaló además que aunque la Constitución haitiana solamente reconoce a la Policía y al Ejército como sus dos fuerzas de seguridad, la Brigada para la Seguridad de las Zonas Protegidas (BSAP, por sus siglas en francés) "ha crecido más que el Ejército y opera en gran medida fuera del control estatal".

Muchas de sus unidades han sido acusadas de participar en actividades delictivas, como contrabando, tráfico de drogas y armas, secuestros y extorsión, aseguró.

La BSAP, que comenzó a operar en 2012 para proteger zonas ecológicas vulnerables, cuenta con más de 3.100 miembros, aunque no todos estaban entrenados o armados para el combate, según un recuento de 2025 del que se hizo eco International Crisis Group.