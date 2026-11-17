Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2011, cuando la mujer acudió a un encuentro de comunicadores en la capital española para entrevistar a Morris, quien promocionaba un documental.

La investigación señala que, posteriormente, en un establecimiento comercial, el periodista, quien presuntamente se encontraba en estado de embriaguez, habría "ejercido comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la mujer".

El ente acusador no entregó el nombre de la periodista pero algunos medios locales la identifican como María Antonia García, periodista y columnista del diario El Tiempo.

"Para la Fiscalía, la conducta atribuida constituye una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la periodista", apuntó la entidad sobre Morris, quien no aceptó los cargos.

El caso fue atendido por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que se basó en los elementos recopilados por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación.

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La imputación se produce en medio de una serie de denuncias de presunto acoso sexual y laboral que han sacudido al sector periodístico colombiano desde marzo pasado.

El 24 de marzo, la Fiscalía anunció la apertura de una indagación por las denuncias de acoso sexual contra periodistas y presentadores de Caracol Televisión, y habilitó un canal para recibir testimonios de posibles víctimas.

En ese contexto, más de 40 mujeres periodistas publicaron una carta en la que denunciaron patrones de silenciamiento frente a las violencias basadas en género y reclamaron garantías para quienes deciden denunciar.

El documento también hizo referencia al caso de Lina Castillo, quien señaló públicamente a Morris en 2019 por presuntos comportamientos de acoso cuando él era gerente de RTVC.

En abril, el Ministerio de Trabajo inspeccionó las instalaciones de RTVC para verificar las condiciones laborales de sus trabajadores, luego de las denuncias contra Morris y otros señalamientos de presunto acoso en medios de comunicación.