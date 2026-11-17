El grupo de aislados de la etnia Awá-Guajá, compuesto por hombres, mujeres y niños, se aproximó este lunes pidiendo ñames, un tubérculo comestible, a habitantes del pueblo Tenetehara-Guajajara de la aldea Tawari, en la Tierra Indígena Arariboia.

De acuerdo con información de la Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima), el grupo ya había sido avistado circulando por la zona desde el domingo.

Durante la breve visita, los habitantes de la comunidad ofrecieron alimentos y algunos objetos a los indígenas aislados, quienes poco después regresaron a la selva.

Imágenes del encuentro, registradas por los propios indígenas Guajajara, muestran a hombres awá-guajás llevando arcos y flechas, mientras que otros portaban telas para transportar a niños.

Los guajajaras manifestaron preocupación por la apariencia física de los indígenas aislados, debido a la acentuada delgadez de varios de sus integrantes, especialmente algunos ancianos y niños, según testimonios recopilados por Coapima.

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Sin embargo, no hay confirmación de que sufran desnutrición o de que la búsqueda de alimentos haya sido causada directamente por la escasez de recursos naturales en sus comunidades, según la organización, que resaltó que eso deberá ser investigado por equipos especializados "sin comprometer la autonomía" de los awás.

La situación provocó la movilización de equipos de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y de profesionales de la salud indígena, ante el riesgo sanitario que supone el contacto no planificado de poblaciones aisladas que no han sido expuestas a agentes infecciosos.

Líderes y organizaciones indígenas de la región advirtieron que este tipo de desplazamientos inusuales ponen en evidencia la presión constante de invasores sobre el territorio y las crecientes amenazas a la supervivencia de las comunidades nativas.

Los especialistas advierten que este acercamiento no debe interpretarse automáticamente como una decisión de los awá-guajás de abandonar su aislamiento voluntario.

"Estos pueblos tienen derecho a decidir de manera autónoma cómo y cuándo establecer relaciones con otros grupos indígenas o con la sociedad que los rodea. Por esa razón, los posibles acercamientos o interacciones puntuales no significan necesariamente el abandono de su condición de aislamiento ni el inicio de un proceso permanente de contacto", según un comunicado del Gobierno.

Este encuentro no constituye el primer contacto de esta etnia con otros pueblos indígenas.

De acuerdo con registros recopilados por el Instituto Socioambiental (ISA), existen antecedentes de contactos con familias awá-guajás en esta región hasta la década de 1990, así como aproximaciones posteriores en otras áreas de Maranhão.

Según estimaciones reunidas por el ISA, en 2019 había al menos 60 indígenas awá-guajás aislados en la Tierra Indígena Arariboia.