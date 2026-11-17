Según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Finanzas, el saldo negativo aumentó un 57,8 % en comparación con el registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando anotó un déficit comercial de 301.945 millones de yenes (unos 1.900 millones de dólares).

Las exportaciones subieron en octubre un 20,5 % interanual, hasta 11,77 billones de yenes (aproximadamente 73.800 millones de dólares), en particular, gracias a los combustibles minerales, que aumentaron un 95 %; y los semiconductores y otros componentes electrónicos, que se incrementaron alrededor de un 50 %.

Mientras, las importaciones aumentaron un 21,6 %, hasta 12,25 billones de yenes (cerca de 76.800 millones de dólares), ante el aumento de las compras de petróleo (60,5 %), en medio de la búsqueda de fuentes alternativas de crudo a raíz de la ofensiva de Estados Unidos contra Irán y la prolongada inestabilidad en la región.

Por países, Japón registró con China, que sigue siendo su mayor socio comercial pese a las tensiones desatadas a finales del año pasado a causa de Taiwán, un déficit por valor de 905.292 millones de yenes (5.700 millones de dólares) en dicho periodo, lo que supone un 17,9 % interanual más.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 690.573 millones de yenes (4.300 millones de dólares), un 34,1 % más que en octubre de 2025.

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Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 113.671 millones de yenes (712 millones de dólares), lo que supone una subida del 3,3 % interanual.

Con Brasil, anotó un déficit de 60.633 millones de yenes (380 millones de dólares), un 10,2 % menos. En el caso de Chile, registró un saldo negativo de 144.586 millones de yenes (906 millones de dólares), lo que representa una subida del 58,4 %.

En el caso de México, Japón logró un superávit por valor de 104.629 millones de yenes (655 millones de dólares), es decir, un 61,5 % más que en octubre de 2025.