El expresidente kosovar Hashim Thaci fue condenado hoy a 17 meses de prisión por obstrucción a la justicia, violación de la confidencialidad de los procedimientos y desacato.

"Las críticas y reservas que hemos expresado reiteradamente sobre las Cámaras Especializadas siguen vigentes, especialmente en lo que respecta a la transparencia de los procedimientos, el respeto de los derechos de las partes y la garantía de los estándares de un juicio justo", señaló el Gobierno kosovar en un comunicado.

La nueva pena se cumplirá por separado de la condena anterior de 25 años de cárcel que recibió en septiembre pasado por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1998 y 1999.

Según la investigación, Thaci transmitió información confidencial sobre testigos protegidos e indicó a sus visitantes en la cárcel cómo conseguir que modificaran sus declaraciones.

En el mismo proceso fueron juzgados otros cuatro antiguos integrantes de las instituciones y estructuras del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

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El tribunal de La Haya fue creado en 2015 para investigar los presuntos crímenes cometidos por miembros del UCK durante la guerra de Kosovo, como asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias.

La sentencia de septiembre contra Thaçi, que también condenó a otros tres antiguos dirigentes guerrilleros, provocó protestas en Kosovo, donde muchos ciudadanos consideran héroes a los excombatientes.

Mientras tanto, el Parlamento de Kosovo sigue debatiendo cambios legislativos que limitarían las competencias del tribunal y establecerían un máximo de 15 años de prisión.

La presidenta de Kosovo, Justina Shiroka Pula, devolvió la reforma al Parlamento sin firmarla.

La Comisión Europea y varios países europeos han expresado su preocupación por estas modificaciones.

Kosovo es una antigua provincia serbia, habitada por una amplia mayoría de albanokosovares, que declaró unilateralmente su independencia en 2008, casi una década después de la guerra.