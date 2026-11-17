"654 millones de personas que padecen hambre, 2.100 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria y 2.700 que no pueden permitirse una vida saludable. No estamos en condiciones ni queremos conformarnos, tenemos que acelerar nuestros esfuerzos y pasar de verdad de los compromisos a la acción", declaró Corrales.

La directora se pronunció así durante un discurso en el Parlamento de Kenia, donde se reunieron desde este lunes más de 200 parlamentarios de 73 países en el marco de la tercera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, organizada por la AECID, el Gobierno keniano y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"El hambre y la malnutrición persisten en muchas partes del mundo. Los efectos del cambio climático en los sistemas agroalimentarios son cada vez más evidentes. Las desigualdades continúan limitando el acceso a dietas saludables y sostenibles para millones de personas", añadió Corrales en la jornada de clausura del foro.

La directora afirmó que, para afrontar esta situación, los parlamentarios de todos los países tienen una "responsabilidad absolutamente esencial", motivo por el que la AECID ha apostado desde hace décadas por un enfoque de situar a los legisladores como "actores centrales en la lucha contra el hambre".

"Ningún actor puede afrontar por sí solo este reto. Necesitamos más cooperación, no menos. Necesitamos más multilateralismo, no menos. Necesitamos más alianzas entre gobiernos, parlamentos, organismos internacionales, universidades, centros universitarios, sociedad civil y sector privado", reafirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de los desafíos, recordó que en los últimos años también se lograron numerosos avances, como la reducción durante tres años seguidos del número de personas afectadas por el hambre, según el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI).

"También hemos constatado que existen soluciones, conocimientos, experiencia y capacidad; y, sobre todo, existe un compromiso político creciente para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles", agregó.

Del mismo modo, reconoció las "innovaciones pioneras" generadas por los países latinoamericanos, en materia de reconocimiento político al derecho a la alimentación; y por los africanos, en materia de resiliencia y adaptación climática.

"Desde Madrid hasta Nairobi, pasando por América Latina, el Caribe, África y Europa, hemos comprobado que cuando los parlamentarios cooperan, las soluciones viajan más rápido que los problemas", concluyó.

Por su parte, el presidente del Senado (Cámara Alta del Parlamento) de Kenia, Amason Kingi, destacó que las deliberaciones de las dos jornadas han dejado el "mensaje claro" de que el derecho a la alimentación debe "estar consagrado en la Constitución y en las leyes", y ha de contar con financiación presupuestaria.

Kingi también destacó que ahora los legisladores tienen el conocimiento necesario para crear leyes que prioricen los productos locales y sanos, con un etiquetado alimentario riguroso; y que el desarrollo de sistemas agroalimentarios eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles es un "imperativo climático y una oportunidad para el desarrollo".

"Nuestras sesiones principales también nos han enfrentado a una dura realidad: no puede haber seguridad alimentaria sin paz", finalizó el presidente del Senado keniano.