El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, vivió una sesión muy volátil, en la que pasado el mediodía llegó a superar las 171.000 unidades aunque no pudo sostener el ritmo positivo y luego comenzó a caer hasta acabar en los 169.816 puntos básicos, unos 500 más que la víspera.

En el mercado de divisas, el real se depreció, por cuarta jornada consecutiva, un 0,10 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,782 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, aplazó este martes la votación de algunos puntos pendientes del paquete de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La expectativa general era que los senadores concluyeran hoy mismo la votación de esos puntos pendientes para remitirlo a la Cámara de los Diputados, en donde también sería aprobado esta misma noche.

La decisión retrasa para mañana el trámite parlamentario de una medida clave para calmar a los mercados financieros.

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El texto base del plan de ajuste fiscal fue aprobado por el pleno del Senado el pasado jueves por 45 votos a favor y 31 en contra, aunque su tramitación en la Cámara Alta quedó pendiente de esta votación final sobre las modificaciones.

Según los últimos cálculos del Ejecutivo, el conjunto de medidas generará un ahorro de entre 50.000 y 60.000 millones de reales (entre unos 8.500 y 10.000 millones de dólares) en 2027 en caso de ser sancionado.

A pesar de la tímida suba del índice, los principales valores del parqué acrecentaron hoy las pérdidas de la sesión de este lunes.

Las acciones de Vale cayeron 0,59 %, lo que se suma a las pérdidas de la víspera, cuando se devaluaron más del 4 %, y Petrobras acabó prácticamente estable, aunque con una discreta baja del 0,09 %.

Los bancos volvieron a experimentar una sesión negativa, con Banco do Brasil (-2,21 %) a la cabeza, seguido por Santander Brasil (-0,87 %) e Itaú Unibanco (-0,99 %).

El único que escapó del rojo fue Bradesco, cuyas acciones se anotaron una subida del 1,26 %.

El volumen negociado en la jornada rondó los 27.484 millones de reales (unos 4.700 millones de dólares) en más de 4 millones de operaciones.