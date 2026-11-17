"Durante la sesión se dieron pérdidas en el mercado de capitales, esto ante el nerviosismo previo a la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia y la incertidumbre por la salida de Jensen Huang como director de la empresa", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Añadió que en Estados Unidos el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocedieron.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 1,15 % para encadenar tres sesiones de caídas y apuntarse la mayor pérdida desde el 30 de septiembre" cuando registró una baja del -1,38 %.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las caídas de las emisoras: Cemex (-4,48 %), Grupo México (-3,47 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,26 %), Gentera (-2,22 %) e Industrias Peñoles (-2,16 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que a pesar de la pérdida en la jornada, el mercado mexicano registra un rendimiento del 1,03 % en lo que va de noviembre y de 9,62 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,54 % frente al dólar al pasar de 18,53 a 18,43 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 209,4 millones de títulos por un importe de 27.107 millones de pesos (unos 1.470,8 millones de dólares).

De las 740 firmas que cotizaron en la jornada, 110 terminaron con sus precios al alza, 602 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 2,79 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el -2,51 %, y de la controladora de empresas Grupo Carso (GCARSO A1), con el 2,11 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -11,43 %; de la firma de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el -4,48 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -4,21 %.