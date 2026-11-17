"Creo que a lo largo del tiempo la tecnología en el procesamiento de alimentos ha evolucionado de forma significativa buscando ser mucho más ágil al producir, pero también hay un elemento de procesos detrás que vienen de planificaciones de producción y mejoras de eficiencias operativas", dijo a EFE el director general de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe, Luis Santamaría.

Con una trayectoria de más de 40 años acompañando la evolución de la industria en Centroamérica y el Caribe, Tetra Pak destaca cómo la modernización de equipos y las buenas prácticas industriales ya generan resultados tangibles.

En un caso regional, un fabricante logró aumentar en un 24 % la producción de sus líneas existentes mediante un plan de mantenimiento flexible, acompañamiento técnico y mejora continua, lo que le permitió responder al crecimiento de la demanda sin ampliar inmediatamente su capacidad instalada, según Santamaría.

Ante ello, la digitalización permite sustituir parte de los registros manuales por datos operativos en tiempo real, haciendo más visibles las pérdidas, las desviaciones y las fallas potenciales.

Santamaría destaca también un factor clave en un contexto de climas extremos como el centroamericano: "Nuestros envases están diseñados para poder hacer que los alimentos lleguen de forma segura a todas partes sin tener que utilizar refrigeración ni conservantes o aditivos".

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La estructura multicapa de los envases asépticos protege el alimento frente a factores como la humedad, el oxígeno y la luz, ayudando a preservar su calidad y a extender su vida útil. Esto puede contribuir a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.

"Entonces, la adopción de esa tecnología en las producciones tiene sus ventajas, porque ya no necesitas producir, almacenarlo dentro de la cadena de frío, llevarlo de forma fría al supermercado y en el supermercado venderlo de forma fría", subrayó desde Panamá el director regional.

Además, Tetra Pak trabaja para aumentar progresivamente la proporción de papel y de materiales de origen vegetal en sus soluciones de envasado, y reducir la dependencia de materiales fósiles.

"Hoy en día tenemos la capacidad de ofrecer pajillas (sorbetes) provenientes de cartón, reemplazando las de plástico. Ya estamos probando tapas hechas con cartón o papel en vez de polietileno inclusive de caña de azúcar", explicó Santamaría.

Durante los últimos años la compañía ha invertido cerca de 112 millones de dólares en investigación y desarrollo de envases, con foco en aumentar el uso de materiales de origen renovable y polímeros reciclados certificados, y facilitar el reciclaje desde el diseño.

Y para reducir progresivamente la dependencia de plásticos de origen fósil, la multinacional implementa soluciones que incorporan cartón elaborado con fibra de madera procedente de bosques certificados por la organización internacional Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) y otras fuentes controladas.

En promedio, un envase de cartón para bebidas de Tetra Pak está compuesto por alrededor de un 70 % de cartón, 25 % de polímeros y 5 % de aluminio, aunque la composición específica varía según el formato y la función del envase.