El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 dará a conocer el veredicto contra el único acusado, Justo Fernando Barrientos, de 69 años, para quien la Fiscalía y las querellas solicitaron prisión perpetua.

La audiencia comenzará a las 9.30 hora local (12.30 GMT) en el Palacio de Tribunales, donde se escucharán las últimas palabras del acusado y las respuestas de las partes a los argumentos de la defensa.

La lectura del veredicto está prevista para alrededor de las 11.00 hora local (14.00 GMT).

El lesbicidio ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024, cuando, según la acusación, Barrientos arrojó un artefacto incendiario a la habitación de una pensión del barrio porteño de Barracas, donde dormían las cuatro mujeres.

Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron por las graves quemaduras sufridas, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió con importantes secuelas físicas y psicológicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el juicio, que comenzó el 18 de mayo de este año, la acusación sostuvo que el ataque fue la culminación de un contexto previo de hostigamiento, insultos y amenazas del acusado hacia las mujeres por su orientación sexual.

Los testimonios de vecinos y las pericias sobre el incendio fueron algunos de los elementos presentados para respaldar la hipótesis en mención.

La Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) ha participado como querella colectiva en el juicio, lo que supone una intervención inédita en un juicio por lesbicidio que permitió representar el interés de este colectivo.

Aunque el Código Penal argentino no contempla una figura autónoma denominada lesbicidio, sí establece el odio a la orientación sexual como agravante del homicidio. Por ello, uno de los puntos centrales del fallo será determinar si el tribunal reconoce la motivación discriminatoria del ataque.

Organizaciones feministas, de derechos humanos y diversidades sexuales convocaron para este miércoles a una concentración frente al Palacio de Tribunales para acompañar a las familias, reclamar justicia por las tres mujeres asesinadas y la reparación para la sobreviviente.