Kahana sustituye en el cargo a Amir Ohana, del Likud, tras recibir 66 votos a favor, y a raíz de una propuesta impulsada por el bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, que busca hacerse con el dominio de las iniciativas parlamentarias antes de la formación del nuevo Gobierno.

Kahana se impuso así al diputado del Likud, Ofir Katz —quien obtuvo 52 votos—, gracias al respaldo de los cuatro partidos sionistas de la oposición, así como de las formaciones de mayoría palestina Raam y la Lista Conjunta.

La elección permite al bloque opositor controlar el orden del día de los plenos y autorizar la tramitación de propuestas legislativas, además de dirigir las sesiones y las votaciones.

La sesión para esta votación, para la que se requería mayoría simple, se prolongó durante más de seis horas con constantes críticas por parte del bloque de Netanyahu

El todavía primer ministro israelí en funciones, cuyos gestos durante la sesión evidenciaban una clara frustración, dejó el pleno durante la votación para atender una llamada telefónica.

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Poco antes, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Knéset, insistió con su llamamiento a formar un Gobierno "de unidad" sionista apuntalado por formaciones judías ultraortodoxas sin incorporar a partidos árabes; la llave que tiene en su mano ahora la oposición para derrocar a Netanyahu.

"Las amenazas actuales no son menores a las que existían en la época de David Ben Gurión y Menachem Begin, cuando ambos abogaron por la unidad para hacer frente a los riesgos para la seguridad nacional (...) Esto no es una maniobra propagandística, es la realidad", afirmó Netanyahu.

Mientras que en su primer discurso tras tomar posesión del cargo, Kahana se dirigió a Eisenkot y lo alabó como "un hombre de integridad inquebrantable": "Sé que no escatimarás esfuerzos para formar un gobierno que nos una y nos mantenga a salvo", expresó el nuevo presidente de la Knéset.

Éste tampoco dudó en lanzar un dardo contra la Administración liderada por Netanyahu en esta última legislatura: "Los ojos de los ciudadanos de Israel están puestos en nosotros; sin embargo, en los últimos años, les hemos hecho bajar la mirada en más de una ocasión, avergonzados", culminó.

Al término de la votación, el líder del partido opositor Los Demócratas, considerado de izquierda en Israel, escribió en X: "Reemplazamos al presidente del Knéset. Ahora reemplazaremos al gobierno. Empezamos a reparar".

Kahana, coronel en la reserva y antiguo piloto de combate de F-16 de la Fuerza Aérea israelí, fue ministro de Servicios Religiosos durante el Gobierno de coalición de Naftalí Bennett y Yair Lapid.

Pocas horas antes de la votación, el Likud había presentado como candidato alternativo al diputado Katz y había acusado a Eisenkot de promover una "votación unilateral".

Numerosos representantes de los partidos de derecha y ultraderecha, entre ellos los ministros en funciones Amijai Shikli, del Likud y responsable de la cartera de Antisemitismo; Itamar Ben Gvir, de Otzmá Yehudit y titular de Seguridad Nacional, y Orit Strock, de Sionismo Religioso y ministra de Asentamientos, subieron al estrado para agradecer a Ohana su labor al frente de la Cámara y arremeter contra las formaciones árabes y sus dirigentes, a los que acusaron de apoyar el terrorismo.

La votación se produjo en medio de la tensión política por las denuncias de supuestas maniobras del entorno de Netanyahu para desacreditar el voto árabe en las elecciones del 27 de octubre.

Según una información publicada este domingo por el Canal 12 de la televisión israelí, la oficina del primer ministro en funciones habría trasladado a la Policía información que condujo al arresto de miembros del partido árabe Raam por presunto fraude electoral, aunque posteriormente fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

Los dirigentes de las formaciones árabes Raam y la Lista Conjunta exigieron el martes una comisión estatal de investigación, mientras que Yashar! solicitó a la Fiscalía que investigue penalmente los hechos.