Según un comunicado del banco central, los principales grupos de mercado reflejaron resultados dispares y, al tiempo que los equipos empresariales, de defensa y aeroespaciales aumentaron un 1 % y un 0,9 %, respectivamente, el resto registró descensos.

El suministro de electricidad y gas descendió un 4,3 %, tras haber registrado un aumento del 4,4 % en septiembre, mientras que la actividad minera retrocedió un 0,8 %.

La tasa del sector minero descendió hasta el 86,4 %, mientras que la tasa correspondiente a los servicios públicos cayó hasta el 70,2 %.

Por su parte, la producción manufacturera aumentó un 0,3 % el pasado mes de octubre. La fabricación de bienes duraderos creció un 0,5 % impulsado por un incremento del 4,4 % en la producción de vehículos de motor y sus componentes.

"La utilización de la capacidad productiva cayó al 76,4 por ciento en octubre, una tasa que se sitúa 3 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo (1972–2025)", añadió la Fed en un comunicado.

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La producción de bienes de consumo bajó un 0,7 %, pese al incremento de un 3 % en la producción de productos automotrices.