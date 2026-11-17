Un informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea publicado este martes revela que las olas de calor y los brotes de incendios tempranos "marcaron" una temporada de incendios con 1.079.538 hectáreas quemadas en Europa y hasta 2.242.195 hectáreas en los 46 países y territorios que el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) vigila en Europa, el norte de África y Oriente Medio.

Según el informe, las condiciones "extremas" de las tres primeras semanas de agosto de 2025 fueron determinantes para que se declararan varios grandes incendios en la región del Mediterráneo Oriental, que concentró el 52 % de la superficie quemada en esa temporada.

"En España, Portugal, Italia y Grecia, hubo menos incendios que de costumbre pero quemaron áreas mucho más grandes", señala el Centro Común de Investigación.

Hasta siete países registraron cifras récord de superficie quemada y algunos grandes incendios tuvieron lugar en latitudes mucho más al norte que las que se ven habitualmente; en Alemania, Países Bajos o Noruega se superó la media a diez años de número de incendios y superficie quemada.

El informe también alerta de una temporada de incendios que comenzó "inusualmente pronto", con 220 incendios en el Reino Unido en marzo y países como Suecia y Países Bajos con niveles elevados de riesgo de incendios a principios de abril.

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Según el documento, "contar con una gran capacidad de extinción de incendios seguirá siendo esencial a medida que aumente la amenaza de incendios forestales en Europa".

El Mecanismo de Protección Civil de la UE permitió desplegar de forma preventiva 25 módulos terrestres de extinción de incendios forestales, con un total de 671 bomberos y 84 vehículos procedentes de catorce Estados miembros, que participaron en operaciones de extinción de incendios en España, Grecia, Francia, Italia y Portugal durante el verano de 2025.