Según esta organización con sede en Vilna, en "los cuidados queda todavía un largo camino por recorrer", porque tener hijos sigue determinando quién asume la mayor parte del trabajo remunerado.

En las parejas con hijos, los padres trabajan, de media, el equivalente al 92 % de una jornada completa, frente a las madres, que lo hacen al 68 %.

El reparto de los cuidados en el hogar refleja la otra cara de esta misma realidad.

En el conjunto de la UE, dos de cada cinco madres (41 %) dedican más de 35 horas semanales al cuidado de sus hijos, en tanto que entre los padres, la proporción es prácticamente la mitad (20 %).

En España, el 56 % de las mujeres dedica más de 35 horas semanales al cuidado de los hijos, frente al 29 % de los hombres. Se trata del porcentaje más elevado de mujeres de toda la UE.

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Al mismo tiempo, el 45 % de las mujeres dedica más de 20 horas semanales a los cuidados de larga duración, mientras que entre los hombres este porcentaje alcanza el 40 %.

Aunque la brecha de género es relativamente pequeña en comparación con otros países, estos porcentajes representan los niveles más elevados tanto para las mujeres como para los hombres de toda la UE, según EIGE.

Dinamarca es el único Estado miembro de la UE en el que no existe una brecha de género en la dedicación intensiva al cuidado de los hijos, según el informe.

Solo una de cada cinco madres danesas dedica más de 35 horas semanales al cuidado infantil. El porcentaje es exactamente el mismo entre los padres daneses.

Dinamarca también es uno de los seis únicos Estados miembros comunitarios en los que no existe una brecha entre el final del permiso parental remunerado y el acceso garantizado a una plaza de educación infantil.

Las mujeres siguen representando el 74 % de las personas que disfrutan de permisos parentales en los 15 Estados miembros de los que se dispone de datos de 2024.

Muchos padres solo disfrutan del periodo mínimo de permiso.

"La remuneración es el factor decisivo", recalca el informe, ya que tener derecho a un permiso no garantiza que este sea remunerado.

El 18 % de las mujeres y el 13 % de los hombres de entre 20 y 49 años no reciben ninguna prestación económica durante el permiso.

Solo 10 Estados miembros combinan permisos intransferibles con una remuneración adecuada, mientras que 13 siguen ofreciendo una compensación inferior al umbral de sustitución salarial del 66 %, que la Comisión Europea (CE) considera adecuado.

El informe pone de ejemplo a Suecia que, cuando reservó cuatro semanas de permiso para los padres en 1995 y estableció una remuneración equivalente al 75-80 % de sus ingresos, el porcentaje de padres que utilizaban el permiso parental aumentó del 3 % al 60 %.

"La igualdad real se refleja en la nómina, cuando una mujer cobra lo mismo que su compañero de trabajo. También se refleja en el hogar, cuando un padre disfruta del permiso parental y está presente a la hora del baño de sus hijos, y no solo cuando llega el momento de acostarlos", recalcó en un comunicado la comisaria europea para la Igualdad, Hadja Lahbib.