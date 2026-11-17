Eso se dejó sentir en primer lugar en el seguimiento de los paros, que fue muy minoritario de forma general, aunque perceptible por el parón de algunas líneas de los trenes de cercanías de París o en corredores regionales, así como en puertos.

En la Administración central, sólo se sumaron al paro menos de un 3 % de los empleados, según el Gobierno, que los había cifrado en casi el 10 % en la anterior jornada de protesta equivalente el 5 de noviembre. En la educación, el porcentaje de huelguistas fue inferior al 4 %, siempre de acuerdo con el Ejecutivo.

Las cifras de participación en las manifestaciones también pusieron en evidencia que la movilización estuvo muy lejos de la de ese 5 de noviembre. El Ministerio del Interior dijo que en todo el país hubo 146.000 manifestantes, 28.000 de ellos en París. Para la Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, fueron 500.000 en el conjunto de Francia y 175.000 en la capital.

Doce días antes, el Gobierno había contado 575.000 en todo el país y 65.000 en París. Los sindicatos entonces habían dicho que fueron 1,6 millones en toda Francia y 350.000 en la capital.

En París, la manifestación de este martes se desarrolló sin incidentes significativos entre la plaza de la Nación y la plaza de Italia, escoltada por los servicios de orden de los sindicatos, que estuvieron muy presentes con los globos gigantes que permitían identificar de lejos sus siglas y cientos de sus afiliados con chalecos con sus colores.

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También participaron en la marcha, aunque con un peso minoritario, las principales organizaciones estudiantiles, que llevan protagonizando una larga protesta desde la segunda mitad de septiembre para exigir más medios para adecentar los centros escolares pero también para que se sustituyan los profesores ausentes.

La diputada ecologista Sandrine Rousseau subrayó a EFE en esa manifestación de París que lo que reclamaba la gente al salir a la calle en primer lugar era un aumento del salario mínimo, para el que el Gobierno anunció la semana pasada que ha decidido un incremento del 1,6 % desde diciembre, adelantándose a la revalorización anual que normalmente se aplica desde el 1 de enero.

La diputada ecologista señaló que es mucho menos de lo que está subiendo en España, donde sobre todo recordó que el salario mínimo desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 ha aumentado más del 60 %.

"Lo que quiere la gente es simplemente poder vivir", afirmó Rousseau, que añadió que una de las razones de las manifestaciones, como se ve en muchos lemas contra la extrema derecha es que "no dejaremos que llegue el fascismo".

Lydie, funcionaria en una biblioteca, explicó a EFE que había acudido a la marcha para apoyar las reivindicaciones que defienden los estudiantes desde finales de septiembre en sus protestas, pero también para reclamar un incremento salarial porque los sueldos en los servicios públicos "no están para nada indexados con la inflación".

Erwan, un trabajador de imprenta, sindicado con la Confederación General del Trabajo (CGT), coincidió en las mismas razones para salir a la calle, respaldar las reclamaciones de los estudiantes y denunciar la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos.

"Lo que esperamos es que el Gobierno nos escuche. Porque desde que (el presidente francés, Emmanuel) Macron está en el cargo, parece que quiere gobernar el país solo y sus políticas no son las nuestras", se quejó Erwan, para quien en contra de los argumentos del Ejecutivo, sí que hay margen de maniobra cuando se ve que hay 12.000 millones de euros para construir un portaaviones, pero no los 10.000 millones que piden los estudiantes.

Antes de iniciarse la manifestación, la secretaria general de la CGT había señalado que habría que "aumentar inmediatamente todos los salarios al menos un 5 %".