En un vídeo compartido por usuarios de redes sociales, Takaichi aparece estrechando la mano y hablando brevemente con el ministro chino de Agricultura, Zhang Zhu, durante una reunión de los líderes de la ASEAN junto a China, Corea del Sur y Japón.

El periódico japonés Asahi, que confirmó la breve interacción, destacó además que el primer ministro chino, Li Qiang, abandonó Manila antes de la llegada de Takaichi al país, posiblemente para evitar un encuentro con la mandataria japonesa, en el marco de las tensiones bilaterales.

Takaichi coincidirá con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arranca este miércoles en la ciudad china de Shenzhen, aunque no se espera que los líderes mantengan un encuentro.

La escalada de la tensión diplomática se remonta a noviembre del año pasado, cuando Takaichi, durante una intervención parlamentaria, dijo que Japón podría activar a su Ejército en el caso de un ataque chino contra Taiwán.

Los comentarios desataron la ira de Pekín, que respondió con una serie de medidas de presión económica y pidió a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, lo que se ha traducido en una gran reducción del turismo chino durante los últimos 12 meses.

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Aunque Tokio ha dado señales de buscar un acercamiento, China continúa insistiendo en que Takaichi se retracte de sus palabras para recuperar la normalidad diplomática.