El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento aliado de Irán llevó a cabo una primera operación con tres drones, y en dos fases, dirigida contra la estación de bombeo número 9 de esta infraestructura, que se encuentra al oeste de la capital saudí, Riad.

La segunda tuvo como objetivo la estación de bombeo número 8, también al oeste de la capital, y contra la que se emplearon dos drones.

"Los impactos fueron precisos y directos (...) y provocaron grandes incendios en los sitios objetivo", añadió el portavoz, sin aportar más detalles ni pruebas gráficas.

Hasta el momento, solo la coalición militar que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido ha anunciado el derribo de un dron lanzado por los insurgentes en la región de Riad, y se desconoce si el ataque ha producido daños o víctimas mortales como en anteriores ocasiones.

La semana pasada, el ministerio de Energía saudí denunció que el oleoducto Este-Oeste -que tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo diarios- sufrió un "incendio limitado" tras ser atacado a la altura de la región de Medina, una de las zonas más sagradas para los musulmanes.

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Asimismo, afirmó que los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego sin que se registraran víctimas, mientras que indicó que "las operaciones del oleoducto no se vieron afectadas".

El oleoducto Este-Oeste permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu, en el mar Rojo, y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima por la guerra de Irán.