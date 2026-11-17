El comercial, difundido en los canales oficiales de YouTube de McDonald’s y Disney+, muestra al intérprete, de 46 años, mientras entra en un restaurante vacío. Al comprobar que está completamente solo, Culkin se pone a jugar a ser empleado del local.

Con un suéter rojo similar al que luce el personaje en la película de 1990, Culkin se sirve helado de la máquina a su antojo, prepara una gran hamburguesa bautizada como ‘La gran McCallister’ y fríe papas a la francesa de manera frenética.

El anuncio es una campaña nostálgica de la cadena para promocionar sus nuevos artículos de temporada inspirados en la película de Chris Columbus.

La historia sigue a Kevin, un travieso niño de 8 años, que despierta una mañana en una casa completamente vacía después de que sus padres lo olvidarán de camino a un viaje.

El pequeño disfruta de su libertad absoluta hasta que dos ladrones torpes intentan robar su hogar y él decide defenderlo a su manera.