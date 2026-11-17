El titular del estado dijo que se desconoce la identidad de los cuatro pasajeros y de los dos tripulantes, sin embargo, aseguró que fue el piloto quien perdió la vida durante el accidente.

“En este momento ha fallecido el piloto, es un avión privado, iban cuatro pasajeros”, detalló Villegas Villareal al ser cuestionado por los medios durante un evento en el municipio Gómez Palacio.

“Creo que cuando iban despegando se les abrió el maletero, tuvieron que aterrizar de emergencia y ahí fue donde sucedió el accidente”, subrayó, al tiempo que desconoció la identidad de los pasajeros y solicitó a las dependencias correspondientes brindar información al ser una aeronave privada.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) señaló en un comunicado que el incidente ocurrió a las 11:40 hora local (17:40 GMT) de este martes durante el despegue de una aeronave Cessna modelo 500, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de mismo nombre en el central Estado de México.

Según la AFAC, la avioneta se precipitó aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 del Aeropuerto Internacional de Durango.

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“De acuerdo con la información registrada en el plan de vuelo, en la aeronave viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros”, sostuvo la nota.

Ante el accidente, indicó, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia y “se inició la investigación administrativa correspondiente”.