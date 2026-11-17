"Felicitamos a los gobiernos que están asumiendo compromisos para poner fin a la violencia contra los niños y les pedimos que los cumplan invirtiendo en soluciones que la prevengan o que ayuden a los que ya la han sufrido", destacó este martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Unos 400 millones de niños menores de cinco años sufren habitualmente castigos físicos y violencia psicológica a manos de sus padres o cuidadores, recuerda la OMS.

También advierte de que esta violencia puede tener consecuencias perjudiciales para la salud durante toda la vida y causar daños físicos, mentales e inmediatos, además de aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, discapacidad y comportamientos de riesgo en la edad adulta.

En este sentido, estudios científicos muestran que la violencia sufrida en la infancia está asociada con un riesgo un 66 % mayor de depresión de la edad adulta, el doble de probabilidades de embarazo adolescente o un riesgo un 34 % mayor de infección por VIH.

La II Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Infancia es organizada conjuntamente por la OMS, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno de Filipinas.

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Organizada dos años después de la conferencia inaugural en Bogotá, la capital colombiana, esta segunda edición reunirá a representantes de 130 gobiernos y más de 1.300 participantes, incluidos víctimas de este tipo de violencia y representantes de la sociedad civil.